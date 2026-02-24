若手ピアニストの登竜門「高松国際ピアノコンクール」はきのう（23日）最終日を迎え、ファイナリスト5人による演奏会が開かれました。 【写真を見る】若手ピアニストの登竜門「高松国際ピアノコンクール」上位5人が演奏会【香川】 4年に1度開催され、6回目を迎えた「高松国際ピアノコンクール」です。過去最多となる36の国と地域から360人の応募があり、予備審査を通過した45人が今月10日から始まった予選と本