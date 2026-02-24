「丸亀製麺」は、3月3日（火）から、アニメ『ドラゴンボールZ』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。「丸亀製麺」とアニメ作品のコラボレーションは、なんと7年ぶり。今回クランクイン！トレンドは、試食会に参加。『ドラゴンボールZ』の世界観をモチーフにした商品を一足先にチェックしてきたので最速でレポートする。【写真】 「元気玉おむすび」でかっ！『ドラゴンボールZ』コラボ商品食べてみた