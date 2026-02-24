今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【双葉湊音】想い出がいっぱい【アカペラカバー曲】』というmokhaさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）mokhaです。 バミちゃんお誕生日おめでとう！﻿【双葉湊音】想い出がいっぱい【アカペラカバー曲】音声合成キャラクター「双葉湊音（ふたばみなと）」が、昭和の名曲『想い出がいっぱい』をアカペラで歌う動画が公開されています。双葉湊音は、ガソリ