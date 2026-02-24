約20年前にオープンした『中華美食館 三条店』。 タレから手作りする本場の料理が約200種類も楽しめる人気店です。社長の赤堀秋生さんは上海出身。本場の味を日本人の好みに合わせてアレンジしています。 迷ったときは･･･まず店の名前を背負う「美食館ラーメン」を！ シンプルな味付けの塩味スープに、ホタテ・海老・カニ・キクラゲ・ニンジン・ハクサイ・タケノコなど、大振り具材がゴロゴロ。具材の旨み