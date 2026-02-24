イギリスの前駐米大使・マンデルソン氏が23日、逮捕されました。マンデルソン氏は、アメリカで少女買春の罪などで起訴されたエプスタイン氏に機密情報などを漏えいした疑いが指摘されていました。ロイター通信によりますと、イギリスの駐米大使だったマンデルソン氏が23日、公務上の不正行為の疑いで逮捕されました。マンデルソン氏は、ロンドンの自宅から警察署に連行されました。アメリカ司法省は先月、少女買春の罪などで起訴さ