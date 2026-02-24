ロシアによるウクライナへの全面侵攻は、きょうで4年を迎えます。和平や停戦への道筋が見えない中、双方とも犠牲者を増やし続けています。国連によりますと、2022年2月に始まった侵攻によるウクライナでの民間人の死者は1万5000人を超え、けが人を含めた死傷者数は5万6000人あまりとなっています。厳しい寒さとなる中、ウクライナではエネルギーインフラへの集中的な攻撃により、暖房や電気なしで過ごす人も多く、国連の報告では侵