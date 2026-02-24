昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。現役時代の思い出を回想した。番組で「今でもあれは気持ちよかったというホームランは？」という質問が出た。MCの浜田雅功から「プロ第1号は覚えている？」と聞かれた中田氏は「覚えてます。札幌ドームで」と記憶は鮮明だと振り返った。「1本目打つまで年数が掛かった。3年目で初めて打ったので」と語り、「行った、行っ