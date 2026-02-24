X JAPANのYOSHIKIさんが24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、LUNA SEAのドラマー・真矢さんを追悼しました。YOSHIKIさんはストーリーズに、文書と真矢さんとの2ショット写真を投稿し「SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、 真矢の突然の訃報に、深い悲しみを感じています」と心境をコメント。さらに「35年以上前、X JAPANのHideが“かっこいいバンドがいる”と連れ