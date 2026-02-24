アメリカがイランへの軍事的圧力を強める中、木原稔官房長官は24日、「日本は対話を通じた問題の解決を一貫して支持をしている。事態の平和的な解決を望む」と強調しました。アメリカとイランの高官は26日にスイスで3回目の協議を行う予定ですが、木原長官は「協議の動向に引き続き重大な関心を持って注視していく。同時に中東地域における軍事的な動向を、関係国とも連携しつつ緊密にフォローしていく」と述べました。さらにイラ