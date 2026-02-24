キャリアデザインセンターは2月19日、「出産のタイミング」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年10月08日〜11月04日、40〜50歳の働く女性200名を対象にインターネットで行われた。○出産のタイミング、どう捉える?20代前半から半ばで出産した40代の女性100人に、「仕事・キャリアの観点で、早く出産して良かったと思うか」を聞いたところ、半数以上が「良かった」と回答する結果に。仕事・キャリアの観点で「早く出産し