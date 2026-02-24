けさ、福岡県遠賀町の交差点で幼稚園バスと乗用車が衝突する事故があり、園児9人を含めた14人が病院に運ばれました。現場から中継です。記者「幼稚園のバスは先ほどレッカーされ、移動しました。奥に衝突したとみられる乗用車が見えます。運転席部分が大破し、衝撃の大きさがわかります」きょう午前9時すぎ、福岡県遠賀町島津の交差点で「幼稚園バスと乗用車の事故」と警察に通報がありました。警察によりますと、バスに乗っていた