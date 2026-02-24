先週（2月16日週）はS&P500が+1.1%、ナスダック100が+1.13%と上昇 先週（2月16日週）の米国株は、週後半にかけて持ち直しました。週次ではS&P500が+1.1%、ナスダック100が+1.13%と、そろって上昇しました。NYSE FANG+指数は1.6％となっており、久しぶりに大型IT銘柄がS&P500をアウトパフォームしています。 特に2月20日（金）は、米最高裁がトランプ米大統領の関税を無効とする判断を示したことで、マー