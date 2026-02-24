ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が24日に開幕。レース前には、オープニングセレモニーが行われた。選手紹介で地元・徳島支部のトリを務めたのは「“スナックよしみ”の看板娘」井上遥妃（22）。「人気No.1、ドンペリ入れてね〜」とママ・岩崎芳美に負けず劣らずの商売上手ぶりを披露した。選手代表あいさつでも「早朝より当店にご来場いただき、ありがとうございます」「われわれスタッ