甲本ヒロト（歌＆ハーモニカ）と内田勘太郎（ギター）によるユニット“ブギ連”の初のライブアルバム『ブギる心』が6月3日に発売されることが発表された。表紙ジャケットは甲本がアートワークを担当している。【写真】かっこいい！甲本ヒロトがアートワークを担当した『ブギる心』ジャケットブギ連は2019年に結成。同年にストレートな日本語ブルースアルバム『ブギ連』を発売し、同作を引っ提げて開催したライブでは、2人とい