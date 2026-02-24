先週（2月16日週）の振り返り＝前週（2月9日週）から一転、155円台まで円安に戻す展開 日米金利差拡大に沿って米ドル高・円安へ戻す 米ドル／円は、衆院選後に大きく円高に反転しましたが、先週（2月16日週）は一転して円安に戻す展開となりました。米ドル／円は、週初は152円で取引が始まったものの、一時155円台半ばまで米ドル高・円安に戻しました（図表1参照）。【図表1】米ドル／円の日足チャート（2025年11月～