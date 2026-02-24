ニューヨーク州など米北東部が猛吹雪に見舞われている/Seth Wenig/AP（CNN）米北東部を襲った「爆弾低気圧」の影響でニューヨーク州やマサチューセッツ州などが猛吹雪に見舞われ、電柱の倒壊や停電などの被害が広がっている。外出不可能な状況が続く中、3000万人に暴風雪警報が出された。これまでの積雪は76センチを超え、ニューヨークやマサチューセッツなど少なくとも5州では60センチを観測した。ロードアイランド州プロビデンス