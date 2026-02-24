「侍ジャパン強化合宿」（２４日、宮崎）ロッキーズの菅野智之投手が合流後初めてライブＢＰに初登板。サポートメンバーに対して打者９人に対し、安打性の打球は３本。スライダーのキレが際立った投球内容だった。先頭の中山に対して低めの変化球を右前に拾われた菅野。巨人の後輩にあたるバッターに打たれ、思わず苦笑いを浮かべた。続くロッテ・石垣には内角へのツーシームで遊ゴロ。湯浅にはキレ抜群のスライダーで空振り