アニメ『シン・エヴァンゲリオン劇場版』より、エヴァンゲリオン第13号機がポーズ固定のプラスチックモデルキットとしてARTPLAシリーズに登場。原型は「エヴァンゲリオン初号機“暴走”」を制作した松村しのぶが担当。『裏CODE:999』を発動したエヴァンゲリオン新2号機αを圧倒する姿をモチーフに、完全新規造形で立体化した。装甲や肉体のディテール、足元に横たわる撃破された新2号機αまで、原型の造形表現を余すことなくプラキ