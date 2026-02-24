ファミリーマートは2月24日、「1/3日分の野菜が摂れる チン!する温野菜」(235円)を全国のファミリーマートで発売する。「1/3日分の野菜が摂れる チン!する温野菜」(235円)近年、天候不順による主要野菜の価格高騰が常態化し、家庭の食卓に深刻な影響を与えている。また、単身世帯の増加により、手軽に栄養バランスを整えられる商品へのニーズも高まっている中で、素材の甘みを引き出しヘルシーに仕上げる「せいろ蒸し(蒸し料理)」