レインズインターナショナルが展開する「牛角」は2月24日から、「学生グループ限定食べ放題コース」(2,500円)を対象に、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを全国の牛角および牛角食べ放題専門店で実施する。ソフトドリンク飲み放題牛角では、平日・学生限定の食べ放題を1人2,500円で提供している。昨年7月に約2ヶ月間の期間限定メニューとしてスタートした同食べ放題は、想定を上回る反響を受け、同年9月に