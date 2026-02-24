2025年1月、OpenAIはOracleやソフトバンクと共同で「Stargate」というプロジェクトを発表し、アメリカに新しいAIインフラを構築するために今後4年間で5000億ドル(約77兆5000億円)を投資することを明らかにしました。当初は2025年末までに10GWの計算能力を確保する予定でしたが、計画に遅れが生じていることが伝えられています。Stargate AI data centers for OpenAI reportedly delayed by squabbles between partners - sources s