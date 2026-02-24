松屋フーズは2月24日、「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」(990円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。「牛肉と牡蠣のオイスターソース炒め定食」(990円)同メニューには、松屋の代表的な商品である牛焼肉と、海のミルクと言われるほどのぷりぷりで濃厚な味わいの牡蠣を使用している。主役級の具材を、オイスターソースをベースに甘味・コク・うま味を感じられる仕上がりの特製オイスターダレでたっぷり絡め、ご飯が進む