大手レコード会社「エイベックス」は２４日、２３日に同社社員らが警視庁薬物銃器対策課にコカインを所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、声明を発表した。公式サイトで「一部報道機関について」と題して発表。「一部報道機関において、当社関係者および当社グループ社員の逮捕の報道がありました。現在、警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」と伝え、「皆さまに