巨人の泉口友汰内野手と石塚裕惺内野手が２４日、那覇キャンプ最後の休養日にセルラースタジアムを訪れ、練習を開始した。午前１０時過ぎに２人そろって球場入り。ランニングなどウォーミングアップを終えると、マシン打撃をスタートした。泉口は前日２３日の楽天戦（那覇）で４打数３安打１打点の大暴れ。石塚も２２日の中日戦（北谷）で４打数２安打と結果を残した。２人はこれまで今キャンプ４日あった休養日のうち、３度