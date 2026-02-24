千葉・市川市が世界を巻き込む２大フィーバーに沸いている。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで同市在住の中井亜美（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が初出場ながら銅メダルの快挙を達成。また、同市動植物園の子ザルのパンチくん（６か月）は、ぬいぐるみを抱える愛くるしい姿がＳＮＳを通じて、大バズり中。中井とパンチくんともに「かわいすぎる」と世界中を魅了しているのだ。中井は新潟市出身で、中