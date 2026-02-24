侍ジャパンの巨人・大勢投手（２６）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われている宮崎強化合宿の最終日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に臨んだ。打者４人に対し、１６球を投げ込んだ。いずれもサポートメンバーが打席に立ち、仲田慶介（西武）をカウント２―０からは中飛に抑え、巨人の同僚でもある中山礼都は一ゴロ。唯一の右打者との