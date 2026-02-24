『病院に行けば治る』は誤解！ 腰痛は楽観的な人ほど早く治る 不安や恐怖が痛みを呼ぶことも 患者さんの中には「病院に行けばどんな病気も100％治る」と思い込んでいる人がいます。確かに治療をするのは医師の役目ですが、元の健康な体に戻るかどうかは、患者さん自身の力によるところが大きいのです。 腰痛に関しても医師が注射を打ったり、薬を処方したりしても、本人の「自分で治すぞ」といった意志がなければ、病状は好