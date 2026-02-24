【新興国通貨】ドル人民元はオフショア元安進行、オンショア元高スタート＝中国人民元 本日から中国市場が再開。オンショア人民元は連休中のドル安元高もあり、元高スタート。一方オフショア人民元は朝の中国人民銀行の対ドル中心レートなどを受けてドル高元安。 対円で連休中の動きを受けて元高スタート。２２円５０銭に迫っている。 USDCNH6.8932USDCNY6.8974CNYJPY22.478