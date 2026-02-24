2月24日（火）の「相席食堂」は、囲碁将棋の根建が世界各国の格闘技を体当たりで習得し、最強の格闘王を目指すシリーズ「世界の格闘技相席」の第2弾を放送。インドネシア発祥の武術「シラット」を学ぶ。 ©ABCテレビ 6世紀に生まれ、インドネシア独立戦争のゲリラ戦でも用いられた伝統武術。関節など相手の弱点を突いて運動能力を封じる「部位破壊」を目的とした技が多く、指導者の岩田先生も「中途半端な気持ちでやる