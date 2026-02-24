メキシコ政府は23日、麻薬組織リーダーの死亡にともなう一連の衝突で、少なくとも60人以上が死亡したと明らかにしました。メキシコ政府は22日、合成麻薬・フェンタニルなどをアメリカに密輸しているとされるメキシコ最大級の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル」のリーダー、ネメシオ・オセゲラ氏が当局の軍事作戦中に死亡したと発表しました。麻薬王「エル・メンチョ」として知られたオセゲラ氏の死亡後、地元・ハリスコ州をはじめ