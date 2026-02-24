タレントのヒロミ（61）が、24日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。アイドルグループ・AKB48が25日にリリースする67thシングル「名残り桜」に収録されるカップリング楽曲「セシル」に、妻でタレントの松本伊代（60）がWセンターの一人を務めることについてコメントした。【写真】カワイイ！「セシル」でWセンターを務める松本伊代松本は、現総監督の倉野尾成美（25）とセシルでWセンターを務める。番組