富山県森林研究所はきょう、県内でスギの雄花の開花を確認し花粉の飛散が始まったと発表しました。今月、飛散開始日を3月3日前後と予想していましたが、きのうまでの3連休の気温が高かったため一気に開花が進んだとみられます。平年より1日早く、去年と比べると5日早い開花です。研究所では今後、花粉の飛散数は増えていき来月中旬にピークを迎えると見ています。また、今シーズンの花粉の飛散量は平年よりやや多くな