女優の坂ノ上茜（30）が23日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。役作りで変わった姿を、共演者から心配される一幕があった。番組冒頭で坂ノ上が「髪が…」と切り出すと、共演者から「凄い色」「どうした？」と質問攻めに。坂ノ上は「髪がめちゃギャル、ヤンキーみたいになってる」と、役作りで“プリン頭”の金髪にしていることを明かした。そして「これが結構大変で