人気アーティストグループ「XG」のプロデューサーSIMON容疑者ら4人が、コカイン所持の疑いで逮捕された事件で、4人は仕事で名古屋を訪れ、同じホテルに集まっていたことが分かりました。「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）とエイベックス社員の長谷川雄大容疑者ら4人は、愛知県内のホテルで、コカインを持っていた疑いが持たれています。SIMON容疑者はおととい、名古屋市で行われていた「XG」のライブに参