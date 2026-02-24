湯沢市で早春の味覚ヒロッコの収穫が最盛期を迎えています。雪国あきたの早春の味覚として古くから親しまれているヒロッコ。アサツキの若芽でネギのような風味とシャキシャキとした食感が特徴です。湯沢市の相川地区では6戸の農家が出荷組合を作り栽培に取り組んでいます。組合員の一人、近田榮一さんの畑ではいま、収穫が最盛期を迎えています。深さ50センチほどの雪を寄せ、ようやく見えた畑の土を掘り起こすと、独特の香りとと