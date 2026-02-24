24日朝、三種町で、横転して焼けた車の中から1人の遺体が見つかりました。警察は車が走行中に道路脇に転落したとみて調べています。北嶋大聖記者「農地を通る直線の道路のすぐ脇、2メートルほど下で焼け焦げた車が横転しています」現場は三種町鯉川の町道です。警察と消防によりますと、午前7時半すぎ「車が田んぼに落ちて燃えている」と通りかかった人から消防に通報がありました。火は通報から約40分後に消し止められ、車