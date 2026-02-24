マジョルカは23日、ハゴバ・アラサテ監督の解任を発表した。アラサテ監督は昨季からマジョルカを率いており、1年目は10位だった。しかし今季は開幕6戦未勝利で始まり、現在3連敗中と苦戦。25節を終えて降格圏に位置しているなかで解任が決まった。マジョルカにはFW浅野拓磨が所属しているが、ハムストリングの負傷で3試合連続欠場中。今季はリーグ戦15試合1得点となっている。