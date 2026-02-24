「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で、ＧＥＮＤＡが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でＧＥＮＤＡは７日続落。同社は「ＧｉＧＯ」ブランドでアミューズメント施設を展開する。積極的なＭ＆Ａで高い成長を遂げている一方、のれん償却費などが利益面で重荷となり、第３四半期累計（２～１０月）の実績は増収減益で着地。通期では増