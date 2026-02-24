・アクセルＨＤがＳ高カイ気配、防衛省事業実施会社と衛星画像データ取得の委託契約締結 ・富士通とＮＥＣが急落、ＩＢＭなど米ソフトウェア関連株の下落に追従 ・指月電が１３％超の急騰演じ３５年ぶり高値、ＡＩデータセンター特需で業績変貌へ ・セキュアが３日続伸、ＴＯＵＣＨＴＯＧＯの子会社化を発表 ・キオクシアが１０００円超の上昇で切り返し急、米サンディスクの上値追いに追随 ・ハӦ