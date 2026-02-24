指月電機製作所＝物色の矛先向かいストップ高。時価は約３５年ぶりの高値圏に浮上した。三菱電系のコンデンサー及び電力機器メーカーで、大型コンデンサーで高い実績を誇るが、特にフィルムコンデンサーでは、国内過半の商品シェアを有するニッチトップとして存在感を示す。ＡＩデータセンターの世界的な建設ラッシュに伴い、データセンターの空調設備や受配電機器向けコ