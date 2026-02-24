緑内障と診断されて不安に感じていませんか？緑内障は40歳以上の約20人に1人がかかるとても身近な病気で、日本では失明原因の第1位です。しかし、早期発見・適切な治療により生涯にわたって視野や視力を保つことが可能な病気です。大切なのは、これから継続して治療を受けていくこと。緑内障はゆっくり進行し、自覚症状が乏しいため戸惑うかもしれません。本記事では、主な治療法である目薬（点眼薬）について、その役割や使い方を