WBC連覇に挑む侍ジャパン（野球日本代表）がソフトバンクとの壮行試合で完敗を喫した。打線もわずか2安打と沈黙する結果に、韓国メディア『OSEN』が「“衝撃”WBC日本代表、2安打で完封負け…井端監督はなぜ“心配していない”とまったく動揺しないのか」と題して注目している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式井端弘和監督率いる侍ジャパンは2月23日、宮崎で行われた福岡ソフトバンクホークス