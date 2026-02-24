24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数768、値下がり銘柄数662と、値上がりが優勢だった。 個別では大豊工業、ＴＢグループ、指月電機製作所、東京衡機がストップ高。第一カッター興業、大本組、日本ドライケミカル、中広、ブルボンなど99銘柄は昨年来高値を更新。北川精機、リベルタ、太洋テクノレックス、タカトリ、ワイズホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方、