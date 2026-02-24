24日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比0.8％減の2199億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.6％減の1447億円だった。 個別ではｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ新興国株ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 、ＮＥＸＴ医薬品 、グローバルＸＵＳ