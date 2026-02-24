リンクをコピーする

24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 95165 -12.2 55070 ２. 野村日経平均 12603 3.5 59460 ３. 日経Ｄインバ 12212-5.44409 ４. 純金信託 1214090.4 24480