¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê62¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£º£²ó¤ÏÊ¿À®ÂåÉ½¤Î½ÐÀî¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¡¦ÉÊÀîÍ´¡¢FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡¢ÎáÏÂÂåÉ½¤Î¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢µÈ½»¡¢¥À¥¦90000¡¦Ï¡¸«æÆ¤Ç¡¢À¤Âå´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤­¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤«¥Í¥Ã¥È¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢½ÐÀî¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ç´§ÈÖ