警察車両の赤色灯24日午前9時10分ごろ、福岡県遠賀町の島津北交差点付近で「幼稚園のバスと乗用車の事故があった」と110番があった。消防によると、幼稚園の送迎バスに乗っていた園児9人と職員4人、乗用車を運転していた男性の計14人が病院に搬送された。県警によると、園児9人の命に別条はないとみられる。県警が詳しい状況を調べている。