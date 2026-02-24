２４日午前９時１０分頃、福岡県遠賀町島津の路上で、「幼稚園バスと普通車の事故があった」と１１０番があった。遠賀郡消防本部によると、幼稚園バスに乗っていた園児９人と職員４人、乗用車を運転していた男性の計１４人が北九州市内などの病院に搬送された。同県警折尾署によると、搬送時に全員意識はあり、乗用車の男性が体の痛みを訴えていたという。