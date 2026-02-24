女優の本田翼（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。フランス旅行で人気アーティストと遭遇したことを明かした。「フランスの写真ぜんぜんあげてなかったことに自分がいちばん驚いております」とつづった本田。「今回のフランスはかなり弾丸でめちゃくちゃ時間が限られてる中、奇跡的にあーちゃんにあえました」と、昨年末でコールドスリープに入った「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香とのツーショットを公開した。