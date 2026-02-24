ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪で話題を独占したのが、日本のフィギュアスケート団体銀メダルに貢献し、ペアでは大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。事前の決起集会では、フィギュア代表が変顔をきめる中、木原が一人“裏切り行為”の真顔。その理由まで口にしている。日本スケート連盟公式インスタグラムで公開されていた、団体戦メンバーの集合写真。1枚